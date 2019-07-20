В Москве начался митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в городскую думу

Митинг стартовал в 14:20 и проходит на внешней стороне Проспекта академика Сахарова. Московская полиция усилила меры безопасности в районе проведения акции. Несколько десятков сотрудников ОМОНа, Росгвардии и полиции дежурят по периметру огороженной территории.
На проспекте Сахарова собрались несколько тысяч людей с плакатами, транспарантами и флагами, после начала акции люди продолжают проходить через рамки металлоискателей в конце проспекта. На входе образовалась очередь.
Столичная полиция заявила, что очередь не создается специально, как говорят оппозиционеры. "Указанные утверждения не соответствуют действительности, досмотр проводится в целях безопасности и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах и необходимости организовать заблаговременное прибытие участников мероприятия", — заявили "Интерфаксу" в ведомстве.
Организатором акции выступила Либертарианская партия России. "Это митинг за равенство перед законом и против должностных преступлений", — говорится в анонсе митинга.
Организаторы собрались поддержать независимых кандидатов Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Константина Янкаускаса, Илью Яшина.
Роковую ошибку совершают все владельцы банковских карт
Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима для рака
Этот песик показал львам, кто здесь босс — забавное видео
Кот, который ненавидит людей и может убить оленя