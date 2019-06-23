В Москве и других городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел и политических репрессий

Теперь организаторы утверждают, что это акция против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, а также за гуманизацию правоохранительной системы.

”Гражданское общество добилось освобождения лишь одного невиновного, в то время как тысячи активистов до сих пор находятся в заключении по сфабрикованным делам. Проблема, с которой столкнулся Иван Голунов, имеет системный характер. Мы требуем прекращения дел в отношении "Нового величия", "Сети" (движение признано террористическим и запрещено в России — ред.), Азата Мифтахова, Анастасии Шевченко и других политических заключенных”, — пишут на странице мероприятия в фейсбуке.

Протестные акции 23 июня проходят по всей России — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и в других городах. В Петербурге полиция заявила, что планирует ”жестко пресекать” нарушения порядка, так как в городе 23 июня пройдет праздник выпускников ”Алые паруса. В Новокузнецке, Ростове-на-Дону и Самаре проходят серии пикетов, в Омске и Казани — массовые пикеты. В некоторых городах, например, во Владивостоке и Хабаровске, акции уже закончились.

Мероприятия в поддержку Ивана Голунова и других преследуемых по антинаркотическим статьям проходили в июне уже дважды. 12 июня состоялся несогласованный марш, по итогам которого было задержано не менее 530 человек, согласно данным ”ОВД-Инфо”. Протестующие собирались пройти от метро ”Чистые пруды” мимо здания ФСБ на Лубянке к Петровке, 38, где находится ГУ МВД по Москве.