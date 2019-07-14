В Москве девушка сбежала из дома из-за принуждения к замужеству. Родственники нашли ее и насильно увезли в Чечню

По словам активистов, девушка жила в Москве вместе с родителями. Ее отец грозился выдать ее замуж в Чечне, у нее отобрали паспорт и не разрешали выходить на улицу, пишет Медуза.

В начале июля девушке удалось сбежать из дома, после чего она пришла в ”Китеж”. Через несколько дней она исчезла оттуда, оставив деньги и документы, а 12 июля связалась с подругой, попросив о помощи и сообщив, что родные накачивают ее лекарствами и собираются вывезти в Чечню.

Волонтеры приехали в аэропорт ”Внуково”, но родственники не позволили им поговорить с девушкой. В полиции заявили, что для снятия их с рейса нет оснований.

[Активист Дарья] Серенко полагает, что решение о скором отъезде могло быть связано с тем, что девушка встречалась с русским парнем, и ее родители об этом узнали. ”Этот молодой человек сейчас получает угрозы”, — добавила она.