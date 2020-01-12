В Москве автомобиль сбил Ренату Литвинову. Сегодня у нее день рождения

Российская актриса театра и кино прогуливалась по центру столицы. В этот момент у ресторана "Макдональдс" на неё наехала машина — прямо в день её рождения. Согласно первоначальным данным, за рулём авто сидела девушка.

У актрисы повреждены рука и нога.