12.01.2020, 16:58

В Москве автомобиль сбил Ренату Литвинову. Сегодня у нее день рождения

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В Москве автомобиль сбил Ренату Литвинову. Сегодня у нее день рождения
Foto: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

В Москве автомобиль сбил российскую актрису театра и кино Ренату Литвинову, сообщает Telegram-канал Mash.

Российская актриса театра и кино прогуливалась по центру столицы. В этот момент у ресторана "Макдональдс" на неё наехала машина — прямо в день её рождения. Согласно первоначальным данным, за рулём авто сидела девушка.

У актрисы повреждены рука и нога.

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