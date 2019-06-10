В Москве 12 июня пройдет марш за свободу Ивана Голунова

Организаторы марша требуют прекратить уголовное преследование Голунова, а также ”наказать тех, кто подбросил наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело”.

Акция не согласована с московскими властями, поэтому организаторы предлагают выходить мирно и нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове.

Участники марша планируют встретиться в 12 часов дня у метро ”Чистые пруды” и пройти от Мясницкой улицы до Большой Дмитровки. Марш закончится у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, где пройдут одиночные пикеты.

Мы надеемся, что городские власти не будут чинить препятствия маршу, но не можем гарантировать этого. Мы пользуемся своим конституционным правом на свободу мирных собраний.