В московском парке девочку вытащили из колодца с помощью другого ребенка

"В Марьино в парке 850-летия рядом с памп-треком девочка провалилась в дренажный люк. Люк диаметром примерно 50 см и глубиной метра 3-4. В такой люк взрослый не сможет провалиться, но ребенок — легко", — рассказала телеканалу "РЕН ТВ" очевидец происшествия и отметила, что уровень воды внизу был примерно до шеи ребенка.

Людям все же удалось вытащить малышку из коллектора до приезда оперативных служб. На помощь пришел 12-летний мальчик, который гулял неподалеку. К его ногам привязали ремни и спустили вниз. Девочку удалось спасти: она чудом не получила серьезных травм, отделалась испугом. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку инцидента с ребенком.

Оказалось, что этот случай не первый. Как пишут в социальных сетях, недавно в такую же трубу здесь провалилась девушка, сообщает портал "Вести.ru".

"Я сама упала в этот дренаж недели две назад, хоть и взрослый человек. Видимо, жалобу не рассмотрели, раз ребенок упал", — сообщила одна из пользователей в интернете.

"Трубы находятся вокруг всего пантрека, на расстоянии 5 метров друг от друга приблизительно. На тот момент, когда ребенок провалился, крышка, она легкая, пластиковая, не была ничем закреплена", — комментирует свидетель случившегося.