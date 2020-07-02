В Монголии карантин. Там зафиксировали вспышку чумы

По его сведениям, вспышка произошла в аймаке (административно-территориальная единица, эквивалентна провинции — прим. ТАСС) Ховд. У одного человека наблюдается легочная форма заболевания.

На территории аймака введен карантин, въезд автотранспорта в регион, а также выезд временно приостановлены. Местная эпидемиологическая служба приступила к проверке с целью выявления возможных дополнительных случаев заболевания чумой и пресечения риска ее распространения.

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