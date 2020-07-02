В Монголии карантин. Там зафиксировали вспышку чумы
Власти Монголии за последние сутки зарегистрировали два случая заболевания чумой в западной части страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Montsame.
Власти Монголии за последние сутки зарегистрировали два случая заболевания чумой в западной части страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Montsame.
По его сведениям, вспышка произошла в аймаке (административно-территориальная единица, эквивалентна провинции — прим. ТАСС) Ховд. У одного человека наблюдается легочная форма заболевания.
На территории аймака введен карантин, въезд автотранспорта в регион, а также выезд временно приостановлены. Местная эпидемиологическая служба приступила к проверке с целью выявления возможных дополнительных случаев заболевания чумой и пресечения риска ее распространения.
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