В Молдове проходит второй тур президентских выборов. Какой кандидат победит: пропутинский или проевропейский?

Второй тур президентских выборов состоится в Молдове в воскресенье, 15 ноября. За кресло главы государства борются два кандидата — действующий президент, неформальный лидер социалистов Игорь Додон и председатель правой проевропейской партии "Действие и солидарность" (Partidul "Actiune si Solidaritate" — PAS), экс-премьер-министр Майя Санду. Она победила в первом туре 1 ноября, набрав 36,16% голосов против 32,61% у своего конкурента. Во втором туре стрелка весов также склоняется в ее сторону, утверждают эксперты, но все зависит от мобилизации левого электората.

Санду обращается к "хорошим людям"

"Время хороших людей" — это слоган электоральной кампании Майи Санду. В многочисленных видеороликах и постах в соцсетях лидер PAS призывает "хороших людей" объединиться и вместе строить европейское будущее Молдовы — без олигархов и коррупции. 12 ноября Санду разместила в сети Facebook обращение к русскоязычным гражданам страны, в котором гарантировала, что в случае избрания ее президентом, никто не будет закрывать русские школы и ущемлять русский язык, а "люди могут отмечать праздники, в том числе 9 мая", День Победы.

При этом Санду — сторонник объединения Молдовы с Румынией. Во втором туре выборов ее обещали поддержать партии правого толка, разделяющие те же геополитические устремления. В том числе либералы, во главе с соперником Санду в первом туре Дорином Киртоакэ, а также политическая платформа "Достоинство и правда" во главе с другим экс-конкурентом Санду Андреем Нэстасе. Неожиданную компанию составил им лидер пророссийской "Нашей партии" Ренато Усатый, занявший в первом туре третье место по числу набранных голосов. Теперь он также готов голосовать за Майю Санду.

10 ноября на пресс-конференции в Бухаресте президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что голос за Санду — "это голос за необратимую демократическую эволюцию" Молдовы. 15 ноября румынские власти обеспечат гражданам Молдовы, обучающимся в вузах страны, бесплатный проезд в города, где расположены избирательные участки. В Румынии открыто 13 пунктов для голосования за президента Молдовы.