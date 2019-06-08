В Молдавии появилось временное правительство

56 голосами "за" спикером парламента избрана лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная. Депутаты поддержали и лидера партии PAS Майю Санду, выдвинутую на пост премьер-министра. Обе эти кандидатуры были указаны в политическом соглашении. Стороны также намерены подписать совместную декларацию о признании Молдавии захваченным государством, отправить в отставку руководству Службы информации и безопасности и Национального центра по борьбе с коррупцией, отменить закон о предоставлении гражданства страны за инвестиции. Депутаты коалиции планируют также вернуть пропорциональную избирательную систему и выполнить все рекомендации Венецианской комиссии по ее улучшению.

В июле 2017 года парламент принял закон о смешанной избирательной системе, когда половина депутатов избирается по партийным спискам, другая — по одномандатным округам. Венецианская комиссия рекомендовала воздержаться от этого нововведения.

Мужество или угроза национальной безопасности?

Комментируя для DW создание в парламенте коалиционного большинства, политический аналитик Зураб Тодуа заметил, что это "решение, которое ожидало большинство граждан страны, так как только при таком варианте появилась перспектива освобождения захваченного олигархами государства". Консенсус между политсилами с разными геополитическими устремлениями эксперт назвал "мужественным шагом и победой здравого смысла".

Однако директор Института эффективной политики Виталий Андриевский уверен, что "социалисты и ACUM идут к госперевороту при поддержке президента Додона". Еще 7 июня вечером, напомнил эксперт, неформальный лидер социалистов Игорь Додон объявил о том, что договоренности с правым проевропейским блоком ACUM невозможны. Но, предположил Андриевский, затем было "оперативное вмешательство кремлевского куратора с требованием создать коалицию любой ценой". "Главная ее цель — отстранить от власти Демпартию и не дать ей возможности при международной поддержке добиться вывода из Приднестровья российских войск и реинтегрировать страну", — заявил эксперт в интервью DW. Он убежден, что срок формирования парламента истек 7 июня в 24.00 часа, и на следующий день президент Додон уже обязан был подписать указ о роспуске высшего законодательного органа.

Собрание нелегитимно?

Еще до того, как закончилось экстренное заседание парламента, на сайте Конституционного суда появилась информация о том, что любые решения, принятые 8 июня, считаются нелегитимными. Парламент, который в течение трех месяцев не смог сформировать правительство, должен быть распущен и "не вправе заниматься законодательной деятельностью", а также формировать руководящие органы, сообщается на официальной странице КС.

Историк и политолог Виктор Степанюк, экс-премьер молдавского правительства и экс-депутат парламента считает, что "Конституционный суд превышает свои полномочия, диктуя правовые нормы". С точки зрения эксперта, принятые депутатами 8 июня решения "безусловно, легитимны и легальны. Никакой КС не может воспрепятствовать воле народа". Степанюк напомнил, что парламент мог бы быть распущен не раньше 9 июня, когда истекают три месяца с момента утверждения мандатов депутатов. А до этого дня все принятые парламентом решения имеют законную силу, говорит бывший депутат.

Возможны аресты и протесты

"Любой документ, принятый сегодня, нарушает конституцию", — заявил 8 июня на брифинге в Кишиневе депутат от ДПМ, экс-спикер парламента Адриан Канду. Он потребовал также отставки президента Игоря Додона. По словам Канду, появившаяся в СМИ информация о финансировании Партии социалистов из-за рубежа, вообще "ставит под сомнение легитимность последних парламентских выборов 24 февраля". Демократы говорят о грядущих массовых протестах.

Депутат-социалист Богдан Цырдя заявил в интервью местным СМИ, что, по имеющейся у него информации, в ночь на воскресенье "все еще подконтрольные демократам органы могут арестовать неугодных". Среди них Цырдя назвал спикера Зинаиду Гречаную и премьер-министра Майю Санду. На брифинге 8 июня президент Додон сообщил, что в стране сложилась сложная и тяжелая ситуация и призвал людей не поддаваться на провокации.

На экстренном заседании парламента присутствовали представители дипкорпуса. Посольство США распространило заявление, где говорится о поддержке усилий "заключить соглашение и избежать политического тупика". Аналогично высказалось и посольство РФ. В документе говорится о поддержке формирования правительства, "способного обеспечить гражданский мир и устойчивое развитие страны в соответствии с гражданскими нормами".