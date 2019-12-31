В мире уже начали встречать Новый 2020-й год: куда пришел первым

Это тихоокеанское государство расположено в Микронезии и Полинезии. Там раньше всего на планете наступает новый календарный день.

Затем Новый год продолжил шагать по планете и добрался до Новой Зеландии. В это же время его встретили полярники на станциях Южного полюса в Антарктиде, пишет Obozrevatel. Разница во времени между Киевом и городом в Новой Зеландии Оклендом составляет 11:00. 2020-й там наступил тогда, когда в Украине было 13:00 31-го декабря.

Следующей страной встречать Новый год будет Австралия, затем – Япония и обе Кореи. Последними встретят праздник американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане. Там куранты будут бить, когда в Киеве протикает 13:00 1 января.