В мире уже начали встречать Новый 2020-й год: куда пришел первым
В мире уже начали встречать Новый 2020-й год. Так, первым он наступил в Республике Кирибати.
В мире уже начали встречать Новый 2020-й год. Так, первым он наступил в Республике Кирибати.
Это тихоокеанское государство расположено в Микронезии и Полинезии. Там раньше всего на планете наступает новый календарный день.
Затем Новый год продолжил шагать по планете и добрался до Новой Зеландии. В это же время его встретили полярники на станциях Южного полюса в Антарктиде, пишет Obozrevatel. Разница во времени между Киевом и городом в Новой Зеландии Оклендом составляет 11:00. 2020-й там наступил тогда, когда в Украине было 13:00 31-го декабря.
Следующей страной встречать Новый год будет Австралия, затем – Япония и обе Кореи. Последними встретят праздник американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане. Там куранты будут бить, когда в Киеве протикает 13:00 1 января.
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