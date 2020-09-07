В Минске задержана Мария Колесникова

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции, лидера штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью ”Связь” и увезли в неизвестном направлении. Об этом Tut.by рассказала минчанка Анастасия, ставшая очевидцем происшествия, передает Meduza.io.
По словам Анастасии, все произошло в центре Минска возле Национального художественного музея.
”Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают”, — рассказала Анастасия.
”Мы получили подтверждение о том, что, предположительно, Марию задержали”, — заявил ”Интерфаксу” другой член президиума Координационного совета Павел Латушко.
Также утром 7 сентября пропала связь с пресс-секретарем Координационного совета Антоном Родненковым и исполнительным секретарем Иваном Кравцовым, пишет минское городское издание Kyky.org.
Минская милиция, Следственный комитет и Комитет госконтроля Беларуси заявили, что не имеют информации о задержании членов Координационного совета.
Мария Колесникова в июле стала одним из трех лидеров объединенного предвыборного штаба Светланы Тихановской. Двое других лидеров — сама Тихановская и Вероника Цепкало — после президентских выборов 9 августа вынуждены были уехать из Беларуси.
Колесникова после выборов осталась в Беларуси и вошла в президиум Координационного совета оппозиции, который был создан по инициативе Тихановской. Белорусские власти возбудили уголовное дело из-за создания совета.
В начале сентября Колесникова объявила, что штаб Виктора Бабарико намерен создать политическую партию ”Вместе”.
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