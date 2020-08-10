В Минске во время протестов погиб человек — МВД Беларуси

МВД Беларуси сообщило о погибшем во время протестов в Минске.
”В ходе массовых беспорядков в Минске на проспекте Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью”, — приводит официальные данные белорусский портал TUT.BY.
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