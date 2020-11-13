В Минске умер 31-летний сторонник оппозиции Роман Бондаренко, которого избили на "Площади перемен". На акцию его памяти пришли тысячи людей

Накануне Бондаренко избил ”тихарь” — так в Беларуси называют одетых в гражданскую одежду людей, которые действуют при поддержке силовиков. Роман Бондаренко жил на так называемой ”Площади перемен” — это двор на улице Червякова в центре Минска, увешанный красно-белой символикой. Она популярна среди сторонников оппозиции.

Вечером 11 ноября на ”Площадь перемен” приехали неизвестные люди, которые хотели снять красно-белые ленточки с забора. Местные жители уже знают, что это не просто обычные граждане, потому что они скрывают лицо и действуют при поддержке силовиков — те были в припаркованных рядом автомобилях (”бусах”).

Роман Бондаренко написал в местном чате жителей ”Площади перемен”: ”Я выхожу” и пошел во двор. В это время там другой местный житель спорил с человеком в маске. Бондаренко вмешался в разговор.

”Человек в маске спросил: „Ты чего борзый такой?”. Оттолкнул Рому ближе к муралу, он пытался увернуться, но неизвестный схватил его и со всей силы отбросил к горке на площадке. Он сильно ударился головой”, — рассказала местная жительница Юлия изданию Tut.by.

Другая очевидица событий говорит, что этот человек толкнул Романа Бондаренко ни с того, ни с сего: ”Роман по инерции отошел на несколько шагов назад. Я буквально на секунду отвернулась, а когда снова посмотрела в сторону соседа, он уже лежал на земле”.

”Он стоял рядом со мной. В какой-то момент сказал: „Нечего тут делать, пора прекращать разговоры и расходиться”. И в ту же секунду, отпихнув меня, к нему подлетел этот мужчина и с фразой „Ты что тут борзый такой?” начал его толкать. Отогнал к центру площадки, ударил об лестницу”, — говорит еще одна женщина, которая была на ”Площади” в момент конфликта.

Затем двое силовиков отнесли Бондаренко в свой ”бус” и увезли. Все это произошло около 22:00. Через два часа его привезли в больницу с отеком мозга.

Милиция говорит, что Бондаренко получил травмы во время бытового конфликта. Как сказали в МВД, одни жители вывешивают негосударственную символику, другие хотят ее снять, из-за этого бывают конфликты, с ”плачевными” последствиями которых приходится разбираться милиционерам.