В Минске провели митинг за независимость

"Наш долг перед предками и детьми - убрать этого преступника из власти. Люди, объединяемся, показываем решимость, тогда нашу страну не смогут продать никому", - цитирует его выступление на митинге интернет-портал "Хартия 97".

Участники акции развернули большие бело-красно-белые флаги, являющиеся одним из основных исторических символов Беларуси, запрещенные в стране после 1995 года и плакаты: "Пока ты спал, Лука родину продал".

Оппозиция выступает против объявленных планов более тесной экономической интеграции Москвы и Минска. 16 сентября российская газета "Коммерсант" сообщила, что правительства двух стран согласовали программу действий, согласно которой к январю 2021 года может произойти частичное объединение экономических систем России и Беларуси, с утверждением единого налогового и гражданского кодексов, а также централизованного регулирования в топливной сфере и ряде других отраслей.