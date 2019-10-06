В Минске провели митинг за независимость

Несколько десятков человек приняли участие в прошедшем в Минске в воскресенье, 6 октября, "митинге за независимость". Организатором акции выступил оппозиционый политик Николай Статкевич, лидер незарегистрированной в Беларуси партии "Народная Грамада".
"Наш долг перед предками и детьми - убрать этого преступника из власти. Люди, объединяемся, показываем решимость, тогда нашу страну не смогут продать никому", - цитирует его выступление на митинге интернет-портал "Хартия 97".
Участники акции развернули большие бело-красно-белые флаги, являющиеся одним из основных исторических символов Беларуси, запрещенные в стране после 1995 года и плакаты: "Пока ты спал, Лука родину продал".
Оппозиция выступает против объявленных планов более тесной экономической интеграции Москвы и Минска. 16 сентября российская газета "Коммерсант" сообщила, что правительства двух стран согласовали программу действий, согласно которой к январю 2021 года может произойти частичное объединение экономических систем России и Беларуси, с утверждением единого налогового и гражданского кодексов, а также централизованного регулирования в топливной сфере и ряде других отраслей.
Поскольку эта программа нигде и никогда не публиковалась, в Беларуси опасаются, что это может привести к потери независимости и созданию единого государства с Россией. Как сообщало в марте агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, это один из возможных вариантов сохранения власти в руках президента России Владимира Путина.
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