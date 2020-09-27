В Минске начались задержания участников протестной акции

Как передает корреспондент "Интерфакса", протестующие собираются в спальных районах и колоннами движутся к центру города. Тем временем силовики стараются не допустить скопления сторонников оппозиции в центре. Людей задерживают по дороге на акцию на прилегающих к проспекту Независимости улицах.

Порядка десяти человек задержаны на подходах к проспекту Машерова. Люди направлялись к стеле "Минск город-герой".

В ГУВД Мингорисполкома "Интерфаксу" подтвердили факт задержаний. Как сообщила его официальный представитель Наталья Ганусевич, "есть несколько задержанных в рамках административного процесса".

Позже корреспондент агентства сообщил, что правоохранительные органы усиливают меры безопасности в центре Минска, где сторонники оппозиции намерены провести так называемую "инаугурацию Светланы Тихановской" в виде несанкционированных маршей и шествий.

По его данным, городская резиденция Александра Лукашенко — Дворец Независимости оцеплена несколькими кордонами силовиков. Возле нее стоит бронетехника — не менее пяти БТР, военные грузовики и машины с рулонами колючей проволоки.

Площадь государственного флага оцеплена милицией и военными, они вооружены автоматами Калашникова.

Оцеплены традиционные точки сбора сторонников оппозиции. В частности, стела "Минск — город-герой" и музей Великой Отечественной войны по периметру огорожены металлическими конструкциями, обтянуты колючей проволокой. У оцепления дежурят военные.

Также силовики выстроились вокруг основных площадей в центре города.

Площадь Независимости огорожена металлическими ограждениями. По периметру дежурят сотрудники милиции. На площади находятся силовики в оливковой форме без опознавательных знаков. Подземный центр "Столица", расположенный под площадью, закрыт.

Под мостом в створе улицы Московской припаркованы водометы, десятки грузовиков ОМОН, автомобили системы "Рубеж" с трехметровыми металлическими щитами на бампере. Проезд в сторону вокзала закрыт.

Оцеплена также Октябрьская площадь.

Тем временем, в центр города стягиваются протестующие. Люди движутся в направлении стелы "Минск город-герой". Силовики препятствуют их движению. Они задерживают отстающих от колонн, а также тех, кто идет небольшими группами по 2-3 человека.