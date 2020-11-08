В Минске начались задержания участников "Марша народовластия"

Сотрудники белорусской милиции проводят задержания участников оппозиционной акции в центре Минска. По данным ”Интерфакса”, задержаны около десяти человек.

В воскресенье 8 ноября в Минске запланирована очередная протестная акция — на этот раз она получила название ”Марш народовластия”. Протестующим против итогов президентских выборов в стране предложили собраться в 12:00 у Ратуши в районе площади Свободы и Немиги.

Перед началом акции правоохранительные органы стянули в центр Минска усиленные наряды милиции и военных. Кроме того, в этом районе были закрыты станции метро и начались проблемы с мобильной связью.

Несмотря на задержания несколько тысяч человек собрались в районе стелы ”Минск — город-герой”. По оценкам ”Интерфакса”, число демонстрантов не превышает семи тысяч человек.