В Минске начались столкновения протестующих с силовиками

Telegram-канал Onliner опубликовал видео, снятое у стелы ”Минск — город-герой”, на котором видно, как силовики задерживают участников протеста. Громкоговоритель в районе акции транслирует аудиозапись с правилами поведения на массовых мероприятиях.

”Интерфакс” со ссылкой на очевидцев сообщил, что между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими начались стычки. По данным агентства, в ответ на жесткие задержания участники акции начали кидать бутылки. Очевидцы также сообщили, что силовики применили перцовый газ. При этом ”РИА Новости” со ссылкой на представителя МВД сообщили, что правоохранительные органы не использовали газ.

Издание Tut.by, ссылаясь на очевидцев, пишет, что у стелы в Минске взорвалась светошумовая граната, а несколько сотрудников милиции применили газ из баллончиков. Позже портал опубликовал видео, на котором, предположительно, используется светошумовая граната.

ТАСС и ”Интерфакс” сообщили, что в Минске для разгона протестующих применили водометы.

Ранее Tut.by сообщил, что перед началом протеста в Минске усилили меры безопасности. В частности, в центре города была замечена спецтехника.

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