В Минске начали освобождать задержанных во время протестов

Многие из вышедших на свободу рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Многим освобожденным требовалась медицинская помощь — кого-то из них сразу увезли в больницу, кому-то помогали на месте. Правозащитники документируют факты пыток.

Около половины второго ночи заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков приезжал к ЦИП и пообещал, что всех задержанных отпустят до шести часов утра. Правда, неизвестно, действительно ли это обещание распространилось на всех или только на тех, у кого и так истекли предусмотренные законом максимальные 72 часа задержания, по истечении которых должны освобождать или применять меру пресечения. А на вопросы журналистов, почему люди жалуются на издевательства, Барсуков ответил, что "никаких издевательств не было".

Вечером накануне в эфире телеканала ОНТ глава МВД Юрий Караев заявил, что берет ответственность на себя за травмы случайных людей на протестах, "попавших под раздачу", и приносит извинения. Кроме того, белорусские СМИ распространили заявление председателя верхней палаты парламента Натальи Кочановой (бывшая глава Администрации президента. — Ред.) о том, что "Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний", которые произошли в последние дни. По ее словам, уже "отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях".

В Беларуси задержано более 6,7 тысячи человек

Между тем с 9 августа, по официальным данным, было задержано более 6,7 тысячи человек, кроме которых за решеткой находятся политические активисты и блогеры, задержанные еще до выборов.

Так, по данным незарегистрированного правозащитного центра "Вясна", к политическим заключенным относятся 26 человек: Виталий Шкляров, Сергей Коршун, Дмитрий Попов, Павел Северинец, Сергей Спариш, Дмитрий Карако, Елена Карагачева, Дмитрий Козлов, Николай Статкевич, Игорь Лосик, Владимир Цыганович, Александр Кабанов, Сергей Петрухин, Владимир Неронский, Виктор Бабарико, Эдуард Бабарико, Владимир Дударев, Светлана Купреева, Сергей Тихановский, Дмитрий Фурманов, Александр Аранович, Артем Саков, Андрей Новиков, Иван Комар, Никита Емельянов, Михаил Жемчужный.