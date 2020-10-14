В Минске арестован бывший вице-президент airBaltic, защищавший сына от силовиков

"Требуем немедленно освободить нашего коллегу и друга!", — призвал Корягин.

Григорий Померанцев 15 лет проработал в airBaltic, затем два года коммерческим директором в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Также запускал бюджетные авиалинии в Грузии. В Минск приехал с должности председателя правления Рижского бюро по развитию туризма.