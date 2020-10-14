В Минске арестован бывший вице-президент airBaltic, защищавший сына от силовиков(7)
В Минске арестован и приговорен судом к 13 суткам пребывания в изоляторе бывший вице-президент латвийской национальной авиакомпании airBaltic Григорий Померанцев. Как сообщил в Facebook его коллега, член правления Латвийской ассоциации турагентов и операторов Владислав Корягин, Померанцев вступился за младшего сына, пытаясь защитить его от действий белорусских силовиков.
Вот это похоже на правду: как появился COVID
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда
Он все знал: младенца из шкафа тайно подкармливал 13-летний брат
Навид Афкари пережил страшную экзекуцию, а потом был казнен