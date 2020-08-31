31.08.2020, 19:44

В МИД Беларуси назвали санкции стран Балтии "непонятными" и пообещали ответные меры

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В МИД Беларуси назвали санкции стран Балтии "непонятными" и пообещали ответные меры
Natalia Fedosenko/TASS

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий глаз прокомментировал введенные в понедельник Эстонией, Латвией и Литвой санкции в отношении президента Александра Лукашенко и еще большой группы белорусских должностных лиц.

"Мы внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать.

Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование. Как известно, "самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат".

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История нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту. Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением.

Более того, наши балтийские соседи еще и запустили санкционную спираль. Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано. Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает. Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться", - сказал представитель МИД Беларуси.

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