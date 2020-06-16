В массовой драке с чеченцами во Франции пострадали 10 человек

Беспорядки в городе начались с пятницы. Вечером 12 июня, как отмечает издание, на площади Дижона собрались несколько десятков людей, в основном членов чеченской общины, приехавших из разных регионов Франции. Они напали на бар Le Black Pearl, большинство из них были в капюшонах, вооруженные железными прутьями, ножами и бейсбольными битами.

На место происшествия прибыла полиция, она использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать нападавших. Пострадали около десяти человек, некоторые из них получили серьезные травмы. По сообщению издания, никто не был задержан.

В ночь на 15 июня в Дижоне вновь собрались представители чеченской диаспоры. Как уточняет Franceinfo, в составе колонны из десятков автомобилей они передвигались по городу и периодически блокировали движение. Участники автомобильной колонны также заявили журналистам, что наркоторговцы оскорбили их, напав на одного из их людей.

Мэр Дижона Франсуа Ребсамен, как пишет Franceinfo, попросил у министра внутренних дел Кристофа Кастанера подкрепление. Как уточняет издание со ссылкой на префектуру, дополнительные силы полицейских прибыли в Дижон в воскресенье, в понедельник вечером городские власти развернули мобильный отряд жандармерии в составе 110 солдат.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.