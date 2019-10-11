В Манчестере неизвестный напал на людей в торговом центре: есть раненые

По данным местных СМИ, от ножевых ранений пострадали четыре человека.

"Полиция в настоящее время реагирует на инцидент в Arndale Centre в центре Манчестера. О дополнительных деталях сообщим в ближайшее время", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Служба скорой помощи северо-западного региона сообщила, что ее специалисты также прибыли на место, однако никаких деталей пока также не раскрыла.