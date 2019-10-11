11.10.2019, 14:41
В Манчестере неизвестный напал на людей в торговом центре: есть раненые
Инцидент произошел в пятницу возле торгового центра Arndale в Манчестере, сообщила полиция Большого Манчестера, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в пятницу возле торгового центра Arndale в Манчестере, сообщила полиция Большого Манчестера, передает РИА Новости.
По данным местных СМИ, от ножевых ранений пострадали четыре человека.
"Полиция в настоящее время реагирует на инцидент в Arndale Centre в центре Манчестера. О дополнительных деталях сообщим в ближайшее время", — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Служба скорой помощи северо-западного региона сообщила, что ее специалисты также прибыли на место, однако никаких деталей пока также не раскрыла.
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