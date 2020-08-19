19.08.2020, 07:53

В Мали произошел военный мятеж. Президент подал в отставку

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В Мали произошел военный мятеж. Президент подал в отставку
EPA - Scanpix

Президент Мали Бубакар Кейта объявил о своей отставке после своего ареста мятежными военными. Об этом сообщает Reuters.

”Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента… Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть”, — сказал президент в эфире государственного телевидения.

Ранее на военной базе Кати в районе столицы республики Бамако произошел военный мятеж. Военные арестовали членов правительства, спикера парламента и высшее армейское командование. Поступали сведения об аресте президента и премьер-министра страны. Руководит восстанием полковник Садио Камара.

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