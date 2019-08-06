В Лондоне подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа

Пострадавшего ребенка нашли на пятом этаже. Ему оказали первую помощь и позже госпитализировали.

"Он находится в стабильном, но критическом состоянии. С ним его семья, которую поддерживают наши офицеры. Семья приехала в Лондон из Франции", — говорится в сообщении полиции.

Очевидцы рассказали, что злоумышленник вел себя странно.

"Он держал руки за спиной и стоял у стены, просто наблюдал за людьми. Мы отошли от него, и когда он исчез из поля зрения, услышали крик", — сообщил один из них The Sun.

По информации издания, молодой человек выхватил мальчика прямо из рук матери. Он попытался скрыться с места преступления, но его задержали.

Полиция пытается выяснить мотивы преступника.