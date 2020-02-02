В Лондоне неизвестный напал с ножом на прохожих: несколько человек ранены, нападавший застрелен(15)
Несколько человек получили ранения, полиция назвала произошедшее терактом. Нападавшего застрелили.
Несколько человек получили ранения, полиция назвала произошедшее терактом. Нападавшего застрелили.
Несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем в Лондоне, сообщила столичная полиция в Twitter.
В сообщении говорится, что сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего. ”Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом”, — заявило ведомство.
По данным корреспондента Sky News, злоумышленник ранил трех человек. Официально эта информация не подтверждена.
Би-би-си со ссылкой на пользователей соцсетей пишет, что очевидцы слышали по меньшей мере три выстрела. На место происшествия прибыли аварийные службы и медработники, улицы перекрыты. Полиция призвала граждан избегать района, где произошел инцидент.
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