В Лондоне неизвестный напал с ножом на прохожих: несколько человек ранены, нападавший застрелен

Несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем в Лондоне, сообщила столичная полиция в Twitter.

В сообщении говорится, что сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего. ”Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом”, — заявило ведомство.

По данным корреспондента Sky News, злоумышленник ранил трех человек. Официально эта информация не подтверждена.

Би-би-си со ссылкой на пользователей соцсетей пишет, что очевидцы слышали по меньшей мере три выстрела. На место происшествия прибыли аварийные службы и медработники, улицы перекрыты. Полиция призвала граждан избегать района, где произошел инцидент.