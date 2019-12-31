В Лондоне молодой человек повредил картину Пикассо за 20 млн фунтов

Согласно заявлению столичной полиции, инцидент произошел в субботу, 28 декабря. Речь идет о картине ”Бюст женщины”, на которой изображена любовница Пикассо Дора Маар. Она была написана в Париже в мае 1944 года. Сообщается, что молодой человек по имени Шакил Мэсси разорвал картину.

После инцидента полотно сняли с показа, чтобы специалисты смогли оценить нанесенный ущерб. В Tate Modern не сообщили подробностей о ее состоянии.

”Произведение искусства находится у нашей команды для проведения экспертной оценки. Tate Modern остается открытой”, — заявил представитель галереи.

В понедельник, 30 декабря, прошло слушание по делу, на котором Мэсси предъявили обвинение и заключили под стражу до 30 января. Ему также отказали в залоге. Молодой человек заявил, что не признает свою вину.