В Ливане уточнили число погибших и раненых в результате чудовищного взрыва в Бейруте

Ранее было известно о 113 погибших.
"В результате взрыва погибли 135 человек, около 5 тысяч получили ранения, десятки пропавших в результате взрыва в Бейруте", – сказал Хасан.
Губернатор Бейрута Марван Аббуд ранее отмечал, что ущерб от взрыва для города оценивается в 3-5 миллиардов долларов.
Комментируя последствия ЧП, Хамад Хасан уже характеризовал ситуацию в Бейруте как "катастрофу в полном смысле слова". Он уточнил, что взрывом были полностью разрушены четыре больницы, пациентов перевели в другие учреждения, однако большое количество пострадавших все еще не может получить помощь из-за нехватки мест в медучреждениях.
Как отмечали накануне журналисты кипрских телеканалов, звук взрыва был слышен в столице островного государства Никосии (расстояние между Никосией и Бейрутом составляет порядка 240 километров, – ред.).
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