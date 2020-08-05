В Ливане уточнили число погибших и раненых в результате чудовищного взрыва в Бейруте

Ранее было известно о 113 погибших.

"В результате взрыва погибли 135 человек, около 5 тысяч получили ранения, десятки пропавших в результате взрыва в Бейруте", – сказал Хасан.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд ранее отмечал, что ущерб от взрыва для города оценивается в 3-5 миллиардов долларов.

Комментируя последствия ЧП, Хамад Хасан уже характеризовал ситуацию в Бейруте как "катастрофу в полном смысле слова". Он уточнил, что взрывом были полностью разрушены четыре больницы, пациентов перевели в другие учреждения, однако большое количество пострадавших все еще не может получить помощь из-за нехватки мест в медучреждениях.

Как отмечали накануне журналисты кипрских телеканалов, звук взрыва был слышен в столице островного государства Никосии (расстояние между Никосией и Бейрутом составляет порядка 240 километров, – ред.).