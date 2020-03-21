В Литве зафиксирована первая смерть от коронавируса

Минздрав Литвы сообщает, что в стране зафиксирована первая смерть от коронавируса (COVID-19), передает ru.delfi.lt.
"Это пожилой человек с хроническими болезнями", — сказала BNS в ночь на субботу представитель Минздрава Юстина Петравичене.
Она не указала ни пол, ни точный возраст покойного, но сказала, что человек находился на лечении в Укмергской больнице. По словам Петравичене, неизвестно и то, как этот человек заразился коронавирусом.
"Утром будут более точные данные, пока могу сказать только это", — заметила она.
Петравичене прибавила, что пока нет данных о контактах этого человека, у которых выявили коронавирус.
Этого человека не было в списке людей, у которых установлен коронавирус. Значит, по последним данным, в Литве короновирус диагностирован у 69 человек, один из них скончался.
Напомним, что в пятницу сообщалось о враче Укмергской больницы, у которого установили коронавирус.
Часть отделений больницы закрыли, всех пациентов перевели в отделение паллиативного ухода. Некоторые врачи и пациенты, которых выписали, находятся в режиме самоизоляции. Больница новых пациентов не принимает.
Позднее ru.delfi.lt уточнил, что в пятницу в Укмергской больнице от коронавируса скончалась пожилая женщина, которая могла заразиться этой болезнью в больнице, где проходила лечение.
В субботу утром Delfi мэр Укмергского района Роландас Яницкас сказал, что такая возможность не исключена, но пока и не подтверждена.
По словам мэра, если выяснится, что пациент заболел в больнице, то расследованием займется не только больница и муниципалитет.
Яницкас сказал, что профессиональный риск врачей застрахован страхованием гражданской ответственности.
Говоря о скончавшейся в пятницу пожилой женщине, мэр сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что она могла заболеть в больнице.
"Сейчас все выясняют (имеются в виду контакты) специалисты. Факт такой — в тот день мы узнали, что коронавирус диагностирован у одного врача нашей больницы, пациентов выписали домой на 14-дневный карантин или перевели в другие больницы. Был изолирован и проверен весь персонал больницы — 120 человек. Больница закрыта, проводят дезинфекцию", — сказал мэр.
Политик сказал, что число выписанных "было небольшим, но точное количество таких пациентов надо уточнить". По словам Яницкиса, в тот день, когда у врача диагностировали коронавирус, пожилую пациентку, которая позже скончалась, выписали домой.
"Ее выписали в хорошем состоянии, как здоровую. Но ее информировали, что 14 дней она должна придерживаться самоизоляции", — сказал Яницкас.
На следующий день ее снова доставили в больницу. Врачам не удалось спасти ей жизнь. Во время вскрытия выяснилось, что женщина болела коронавирусом.
Врач, у которого диагностировали коронавирус, находится в Сантаришкской больнице. По словам Яницкиса, в других больницах эта врач не работала.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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