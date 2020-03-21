В Литве зафиксирована первая смерть от коронавируса

"Это пожилой человек с хроническими болезнями", — сказала BNS в ночь на субботу представитель Минздрава Юстина Петравичене.

Она не указала ни пол, ни точный возраст покойного, но сказала, что человек находился на лечении в Укмергской больнице. По словам Петравичене, неизвестно и то, как этот человек заразился коронавирусом.

"Утром будут более точные данные, пока могу сказать только это", — заметила она.

Петравичене прибавила, что пока нет данных о контактах этого человека, у которых выявили коронавирус.

Этого человека не было в списке людей, у которых установлен коронавирус. Значит, по последним данным, в Литве короновирус диагностирован у 69 человек, один из них скончался.

Напомним, что в пятницу сообщалось о враче Укмергской больницы, у которого установили коронавирус.

Часть отделений больницы закрыли, всех пациентов перевели в отделение паллиативного ухода. Некоторые врачи и пациенты, которых выписали, находятся в режиме самоизоляции. Больница новых пациентов не принимает.

Позднее ru.delfi.lt уточнил, что в пятницу в Укмергской больнице от коронавируса скончалась пожилая женщина, которая могла заразиться этой болезнью в больнице, где проходила лечение.

В субботу утром Delfi мэр Укмергского района Роландас Яницкас сказал, что такая возможность не исключена, но пока и не подтверждена.

По словам мэра, если выяснится, что пациент заболел в больнице, то расследованием займется не только больница и муниципалитет.