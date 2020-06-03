В Литве задержаны президенты Бизнес-конфедерации и Ассоциации банков. Расследуется незаконное влияние на законодательные процессы

Они задержаны в рамках расследования крупного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и фальсификации документов, проводимого Службой спецрасследований (ССР) и Генпрокуратурой.
"Очевидно, что любая непрозрачная деятельность, вызывающая сомнения в сфере законодательства, конкретные правовые акты не могут служить отдельным группам, а не всему обществу", — заявил на пресс-конференции Генпрокурор Эвалдас Пашилис.
"Возникают обоснованные вопросы в связи с тем, что ущерб мог быть нанесен всему государству, государственному бюджету и увеличить налоговую повинность всем гражданам Литвы", — добавил глава прокуратуры.
Прокуратура утверждает, что имеющиеся данные позволяют подозревать, что В. Суткус при выполнении своих обязанностей в КБЛ и представляя ее членов, а также интересы других бизнес-субъектов, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, вероятно, получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для бизнес-субъектов.
"Сегодня мы выясняем происхождение примерно 400 тыс. евро. Пока слишком рано констатировать, что вся эта сумма была получена от незаконной деятельности, однако ее происхождение проверяется", — сказал директор ССР Жидрунас Барткус.
"Это не взятка как расчет за какую-то услугу. Эта сумма денег, диспонирование которыми ограничено, и происхождение этих денег проверяется", — добавил он.
"Речь идет о деньгах, которые так или иначе принадлежат В. Суткусу", — сказал глава Службы спецрасследований.
ССР: подозрения связаны с лоббистской деятельностью
В данный момент подозреваемые находятся под стражей. Из тактических соображений правоохранительные органы не конкретизируют, какие именно подозрения предъявлены конкретным лицам.
В домах и по месту работы подозреваемых проводятся обыски, всего идет около 70 обысков, проводятся прочие процессуальные действия. В них задействовано около 100 сотрудников ССР.
лава службы также подчеркнул, что обыски могут быть проведены и в компаниях, которые не обязательно подозреваются в преступлениях.
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