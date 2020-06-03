03.06.2020, 09:20

В Литве задержаны президенты Бизнес-конфедерации и Ассоциации банков. Расследуется незаконное влияние на законодательные процессы


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Leedu ettevõtjate keskliidu president Valdas Sutkus ja pangaliidu president Mantas Zalatorius.
Leedu ettevõtjate keskliidu president Valdas Sutkus ja pangaliidu president Mantas Zalatorius.Foto: DELFI

Президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас Суткус, президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаториюс и еще четыре человека задержаны в рамках расследования незаконного влияния на законодательные процессы.

Они задержаны в рамках расследования крупного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и фальсификации документов, проводимого Службой спецрасследований (ССР) и Генпрокуратурой.

"Очевидно, что любая непрозрачная деятельность, вызывающая сомнения в сфере законодательства, конкретные правовые акты не могут служить отдельным группам, а не всему обществу", — заявил на пресс-конференции Генпрокурор Эвалдас Пашилис.

"Возникают обоснованные вопросы в связи с тем, что ущерб мог быть нанесен всему государству, государственному бюджету и увеличить налоговую повинность всем гражданам Литвы", — добавил глава прокуратуры.

Прокуратура утверждает, что имеющиеся данные позволяют подозревать, что В. Суткус при выполнении своих обязанностей в КБЛ и представляя ее членов, а также интересы других бизнес-субъектов, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, вероятно, получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для бизнес-субъектов.

"Сегодня мы выясняем происхождение примерно 400 тыс. евро. Пока слишком рано констатировать, что вся эта сумма была получена от незаконной деятельности, однако ее происхождение проверяется", — сказал директор ССР Жидрунас Барткус.

"Это не взятка как расчет за какую-то услугу. Эта сумма денег, диспонирование которыми ограничено, и происхождение этих денег проверяется", — добавил он.

"Речь идет о деньгах, которые так или иначе принадлежат В. Суткусу", — сказал глава Службы спецрасследований.

ССР: подозрения связаны с лоббистской деятельностью

В данный момент подозреваемые находятся под стражей. Из тактических соображений правоохранительные органы не конкретизируют, какие именно подозрения предъявлены конкретным лицам.

В домах и по месту работы подозреваемых проводятся обыски, всего идет около 70 обысков, проводятся прочие процессуальные действия. В них задействовано около 100 сотрудников ССР.

лава службы также подчеркнул, что обыски могут быть проведены и в компаниях, которые не обязательно подозреваются в преступлениях.

По его словам, подозрения связаны с лоббистской деятельностью.

"Незаконный лоббизм имел место, когда в ходе расследования было выявлено, что обогащались от лоббистской деятельности при оказании влияния на принятие тех или иных решений, не только в законодательном процессе", — сказал он.

Кроме С. Суткуса и М. Залаторюса также задержаны четыре частных лица, они, по утверждению Ж. Барткуса, являются "представителями мира бизнеса".

Он отметил, что в расследовании нет данных о незаконно принятых правовых актах, поскольку ассоциированные бизнес-структуры могут заниматься лоббизмом только без регистрации.

"Они могли это делать, однако в этом расследовании мы видим, что граница между законным лоббизмом и торговлей влиянием очень узкая, и, в данном случае, возможно, законный лоббизм превратился в торговлю влиянием", — сказал глава ССР.

Есть подозрения в том, что С. Суткус мог оказывать влияния не только на членов сейма, но и при принятии решений в других ведомствах, однако нет данных о том, что члены сейма участвовали в незаконной деятельности.

"Говорить нужно о том, что принятие правового акта не должно быть источником обогащения для кого-то. В настоящее время мы говорим о том, что правовые акты, будь то налоговые правовые акты, или связанные с бюджетом правовые акты, или другие решения, они должны приниматься прозрачно", — подчеркнул Ж. Барткус.

М. Залаторюса подозревают в участии в нескольких эпизодах преступной схемы.

"Имея возможность действовать от имени ассоциации как лоббист, он это и делал, защищая интересы банков, однако, обращаясь к президенту КБЛ, был вовлечен в предположительно преступную схему", — сказал Ж. Барткус.

Могло oказываться влияние в вопросе налогов для банков

По данным правоохраны, среди законопроектов, из-за которых могло оказываться незаконное давление — рассматривавшийся в конце 2019 года пакет законов о бюджете Литвы на 2020 год, законы о налогах на имущество и прибыль банков и др.

"Когда мы говорим о М. Залаторюсе, мы называем рассматривавшийся в конце прошлого года в сейме проект закона, связанный с налогообложением банков", — сказал глава ССР.

В конце прошлого года, вместе с бюджетом, парламент с начала этого года на пять процентных пунктов до 20% повысил налогообложение прибыли банков и кредитных уний. Тариф налога 20% применяется только к прибыли более 2 млн евро и действует всего три года — при расчета налога на прибыль 2020-2022 годов.

Во время слушаний законопроекта, дискуссий о том, что повышенный налог будет применяться всего три года, не было. Почему применяется именно трехгодичный период, не было раскрыто и в сопроводительном документе. Один из инициаторов закона, председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам, "аграрий" Валюс Ажуолас впоследствии объяснил, что трехгодичный срок рекомендовало Министерство финансов.

М. Залаторюс тогда говорил, что АБЛ не договаривалась с членами Сейма о повышении тарифа налога всего на три года.

В Сейм также было внесено предложение обложить налогом имущество банков на сумму более 300 млн евро, однако нанятые парламентом эксперты раскритиковали предложение, и его слушание было отложено. Критически отнеслись к предложению и Европейский центробанк, и Банк Литвы.

Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей, которая внесла предложение о налообложении имущества банков, тогда сказала, что не отказывается от него и намерена добиваться его принятия.

АБЛ подвергла критике и предложение о налогообложении имущества банком, и предложение повысить тариф налога на прибыль, а также безуспешно просила президента Гитанаса Науседу наложить вето на решение сейма о повышении тарифа налога на прибыль банков.

Delfi пытался связаться с Залаторюсом, но он на звонки не отвечал. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь ЛАБ Валерия Кигуолене.

"Я знаю лишь то, о чем сообщается, мы знаем, что утром был такой визит. В свою очередь можем заверить, что ЛАБ в своей деятельности руководствуется высшими стандартами прозрачности деятельности, одно из главных условий — это прозрачность, поэтому мы готовы к сотрудничеству и готовы предоставить всю необходимую информацию", — сказала она.

Суткус возглавляет ЛБК с 2010 года. Ранее он работал в Литовской конфедерации промышленников, в Литовской торгово-промышленной палате, и в компаниях Achemos grupė и Fima, а также в MG Baltic. В свое время был советником Роландаса Паксаса, когда тот занимал пост президента Литвы.

Залаторюс возглавляет ЛАБ с 2017 года, с 2018 года он занимает пост вице-президента Литовской конфедерации промышленников. Он ранее работал в Шведском торговом совете, в правлениях Висагинской АЭС, Unicef Lietuvа, Lietuvos energijа, KB Components, Scandic Hotels.

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