В Литве за сутки добавилось более 2000 больных Covid-19, в Латвии — почти 900

Один умерший пациент входил в возрастную группу 55-60 лет, двое — от 70 до 75 лет, еще один — 80-85 лет.
За прошедшие сутки сделано 8024 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,2%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 15 171 человек, выздоровели 17 19 пациентов.
Как пишет delfi.lt, в Литве за сутки диагностировано 2104 новых случая COVID-19, скончались 17 человек.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 53 757 человек, 40 459 – еще болеют, 12 655 – выздоровели.
Читать далее: https://ru.delfi.lt/news/live/v-litve-diagnostirovano-2104-novyh-sluchaya-koronavirusa-skonchalis-17-chelovek.d?id=85834355
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит
Фанат Dota 2 представил новую анимацию для меню игры
Как нужно носить маску: голубой стороной внутрь или наружу?
«Ты оставил пустоту»: Роналду скорбит по Марадоне