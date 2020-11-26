В Литве за сутки добавилось более 2000 больных Covid-19, в Латвии — почти 900

Один умерший пациент входил в возрастную группу 55-60 лет, двое — от 70 до 75 лет, еще один — 80-85 лет.

За прошедшие сутки сделано 8024 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 15 171 человек, выздоровели 17 19 пациентов.

Как пишет delfi.lt, в Литве за сутки диагностировано 2104 новых случая COVID-19, скончались 17 человек.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 53 757 человек, 40 459 – еще болеют, 12 655 – выздоровели.

Читать далее: https://ru.delfi.lt/news/live/v-litve-diagnostirovano-2104-novyh-sluchaya-koronavirusa-skonchalis-17-chelovek.d?id=85834355

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!