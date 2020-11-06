В Литве за сутки диагностировали 1656 случаев коронавируса. Ситуация в Латвии и Финляндии стабильно тяжелая

Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие сутки подтвердили 1656 новых случаев коронавируса, скончались 6 человек.
Всего в Литве зарегистрировано 20 747 случаев, скончались 192 человека.
В Латвии а прошедшие сутки проведены 7018 анализов на Covid-19 и 357 результатов оказались положительными. Скончались семь пациентов. Доля положительных результатов анализов составляет 5,1%.
Всего в Латвии заболели 7476 человек. В четверг в больницы поступили 34 пациента. Всего в больницах находятся 258 больных Covid-19, из них 11 в тяжелом состоянии.
В Финляндии за сутки зарегистрировано 266 новых инфицированных, один человек скончался.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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