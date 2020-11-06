В Литве за сутки диагностировали 1656 случаев коронавируса. Ситуация в Латвии и Финляндии стабильно тяжелая

Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие сутки подтвердили 1656 новых случаев коронавируса, скончались 6 человек.

Всего в Литве зарегистрировано 20 747 случаев, скончались 192 человека.

В Латвии а прошедшие сутки проведены 7018 анализов на Covid-19 и 357 результатов оказались положительными. Скончались семь пациентов. Доля положительных результатов анализов составляет 5,1%.

Всего в Латвии заболели 7476 человек. В четверг в больницы поступили 34 пациента. Всего в больницах находятся 258 больных Covid-19, из них 11 в тяжелом состоянии.

В Финляндии за сутки зарегистрировано 266 новых инфицированных, один человек скончался.

Общее число инфицированных с момента начала эпидемии теперь составляет 17 385, передает yle.fi.

За последние две недели было зарегистрировано на 17 заражений больше, чем за предыдущие 14 дней.

Большинство новых диагнозов за последние сутки поставлено на территории медицинского округа Хельсинки и Уусимаа HUS - 159. На втором месте - медицинский округ Лапландии с 22 новыми заражениями.

Общее число смертей от COVID-19 выросло до 362.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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