В Литве за сдачу старого авто можно получить 1000 евро

По данным министерства, в 2019 г. до середины декабря поступило 186 заявок на получение компенсации в размере 1000 евро. Министерство выплатило 110 000 евро.

Больше всего – 2/3 – получателей компенсаций выбрали автомобили с бензиновым двигателем, почти треть – с гибридным, а 5% выбрали электромобили. Получить компенсацию могут водители, которые больше года ездят на загрязняющем окружающую среду автомобиле, если сдают его в утиль.

На полученную компенсацию они должны купить автомобиль, который выбрасывает в атмосферу меньше 130 г СО1 на км, такой автомобиль впервые должен быть зарегистрирован в ЕС после 1 января 2013 г., он должен быть с бензиновым, газовым, двигателем, на этаноле или электрическим. Правительство Литвы в апреле 2019 года утвердило план выплаты на компенсации до 2021 года 30 млн. евро.