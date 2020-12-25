25.12.2020, 11:46

В Литве за последние сутки установили 2691 новый случай коронавируса

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Koroonaviirust on võimalik testida ka Viljandis
Koroonaviirust on võimalik testida ka ViljandisFoto: Kenno Soo

В Литве за последние сутки установили 2691 новый случай коронавируса, сообщает Департамент статистики.

  • Всего в Литве диагностировано: 126 581
  • За минувшие сутки скончались: 19
  • Всего скончались: 1205
  • Больные, скончавшиеся по иным причинам: 598
  • За сутки выздоровели: 158
  • Выздоровели: 60 946
  • До сих пор болеют: 63 832
  • За сутки проверено 9913 образцов
  • Всего за весь период сделан 1 570 101 тест

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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