В Литве за последние сутки установили 2691 новый случай коронавируса, сообщает Департамент статистики.
- Всего в Литве диагностировано: 126 581
- За минувшие сутки скончались: 19
- Всего скончались: 1205
- Больные, скончавшиеся по иным причинам: 598
- За сутки выздоровели: 158
- Выздоровели: 60 946
- До сих пор болеют: 63 832
- За сутки проверено 9913 образцов
- Всего за весь период сделан 1 570 101 тест
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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