В Литве выбирают нового президента: кто заменит Грибаускайте?

Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы объявила кандидатами девять человек: социал-демократа Витяниса-Повиласа Андрюкайтиса, философа Арвидаса Юозайтиса, европарламентария Валентинаса Мазурониса, экономиста Гитанаса Науседу, членов парламента Миндаугаса Пуйдокаса и Наглиса Путейкиса, кандидата правящих "крестьян", премьера Саулюса Сквернялиса, кандидата от консерваторов парламентария Ингриду Шимоните, главу Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, а также европарламентария Вальдемара Томашевского. Официально они стали кандидатами 12 апреля, с этого момента пользуются правовой неприкосновенностью.

При этом ГИК отказалась регистрировать кандидатами на выборах президента четырех человек: европарламентария Пятраса Ауштрявичюса, Альфонсаса Буте, Пятраса Гражулиса и Казимера Юрайтиса. Им не удалось собрать предусмотренных законом 20 000 подписей.

Тройка лидеров, согласно опросу компании Spinter tyrimai, состоит из Ингриды Шимоните (26,2%), Гитанаса Науседы (24,6%) и действующего премьер-министра Саулюса Сквернялиса (16,6%).

Согласно данным компании Vilmorus, проводившей опрос в октябре 2018 года, за 54-летнего Гитанаса Науседу готовы отдать голос 23% участников. Гитанас Науседа — беспартийный кандидат, экономист, бывший советник президента банка SEB. Политик считает, что Литве нужен средний класс, а значит, нужно поощрять развитие малого бизнеса. "Страна, в которой благосостоянием наслаждаются 10-15% жителей, это не та страна, которую хотели бы защищать 100% граждан ", — говорил он в недавнем интервью.

Науседа делает упор на то, что сегодняшняя Литва должна черпать свои силы, ориентируясь на наследие многонационального Великого княжества Литовского.

Политик высказал мысль о том, что определение "национальное меньшинство" было бы лучше исключить из обихода, так как оно режет слух. Гораздо правильнее, по его мнению, употреблять понятие — "национальная община".

"Все мы, независимо от того, считаем ли мы себя представителями литовского, польского или других народов, являемся достойными наследниками Великого княжества Литовского, которое когда-то стало единым организмом вместе с Королевством Польским, и у нас есть все основания гордиться этим", — полагает он, упомянув в своей речи имена Адама Мицкевича и Чеслова Милоша, которые, будучи поляками, являются неотъемлемой частью литовской истории и культуры.

Правоцентристская партия "Союз отечества — Христианские демократы" выдвинула своим кандидатом Ингриду Шимоните. 44-летняя Шимоните в 2009 — 2012 годах была министром финансов, работала в правлении Банка Литвы (Центробанка), сейчас возглавляет парламентский Комитет по аудиту. Во время экономического кризиса 2009–2012 г. Шимоните была в тройке самых популярных лиц, после президента Дали Грибаускайте и кардинала Аудриса-Юозаса Бачкиса.

Несмотря на то, что Шимоните выдвигается от консерваторов, она активно выступает за институт гражданского партнерства. Как она отмечает, он нужен не только гомосексуальным парам. "Только потому, что у меня нет супруга, но есть мама, которой я очень предана, за которой ухаживаю, за которую отдала бы все, что у меня есть, я не считаю, что у меня нет семьи", — считает она.

Ингрида Шимоните заявила, что не делит избирателей по национальному признаку. По ее словам, на выборы она идет с программой, предназначенной для всех жителей Литвы, а не отдельно для поляков, литовцев или русских.

"Литовским полякам я могу предложить ровно то же, что и литовцам и в принципе всем жителям Литвы, потому что все мы являемся создателями общего государства", — сказала Шимоните, отметив, что в стране ощущается нехватка доверия между гражданами из-за тех или иных культурных и национальных различий, а многие конфликты — результат сложившихся стереотипов.

Шимоните подчеркивает, что демократия не должна превращаться в диктатуру большинства и поддерживает предложение узаконить написание польских фамилий в оригинальном варианте.

В то же время Шимоните обещает не следовать примеру президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая недавно побывала с визитом в Москве. По словам Шимоните, у прагматики без идеологии могут быть серьезные политические последствия.

Саулюс Сквернялис — действующий премьер-министр страны и бывший министр внутренних дел. Недавно он неосторожно заявил, что латыши литовцам не братья, а конкуренты. Это вызвало острую критику со стороны других политиков и волну возмущения в интернете.