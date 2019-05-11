В Литве выбирают нового президента: кто заменит Грибаускайте?

В воскресенье, 12 мая, в Литве пройдет первый тур президентских выборов. Даля Грибаускайте, занимавшая пост с 2009 года, уступит место одному из девяти кандидатов. Портал Delfi разбирался, кто они и чего следует от них ждать.
Литва — единственная страна Балтии, где президента выбирают прямым всенародным голосованием. Кандидатом может стать гражданин Литвы старше сорока лет, проживающий в Литве на момент выдвижения не менее трех лет. Срок полномочий президента — пять лет.
У президента Литвы больше полномочий, чем у президентов Латвии и Эстонии. Он формирует внешнюю политику наравне с правительством, является главнокомандующим армии, имеет права законодательной инициативы и законодательного вето.
Выборы главы страны состоятся 12 мая 2019 года, второй тур пройдет 26 мая. В свое время Даля Грибаускайте установила национальный рекорд, набрав 69% голосов уже в первом туре президентских выборов. Согласно опросам, ни один кандидат не набирает больше 50% голосов, так что, скорее всего, второй тур будет необходим.
Лидеры опросов — действующий премьер и кандидаты-экономисты
Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы объявила кандидатами девять человек: социал-демократа Витяниса-Повиласа Андрюкайтиса, философа Арвидаса Юозайтиса, европарламентария Валентинаса Мазурониса, экономиста Гитанаса Науседу, членов парламента Миндаугаса Пуйдокаса и Наглиса Путейкиса, кандидата правящих "крестьян", премьера Саулюса Сквернялиса, кандидата от консерваторов парламентария Ингриду Шимоните, главу Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, а также европарламентария Вальдемара Томашевского. Официально они стали кандидатами 12 апреля, с этого момента пользуются правовой неприкосновенностью.
При этом ГИК отказалась регистрировать кандидатами на выборах президента четырех человек: европарламентария Пятраса Ауштрявичюса, Альфонсаса Буте, Пятраса Гражулиса и Казимера Юрайтиса. Им не удалось собрать предусмотренных законом 20 000 подписей.
Тройка лидеров, согласно опросу компании Spinter tyrimai, состоит из Ингриды Шимоните (26,2%), Гитанаса Науседы (24,6%) и действующего премьер-министра Саулюса Сквернялиса (16,6%).
Согласно данным компании Vilmorus, проводившей опрос в октябре 2018 года, за 54-летнего Гитанаса Науседу готовы отдать голос 23% участников. Гитанас Науседа — беспартийный кандидат, экономист, бывший советник президента банка SEB. Политик считает, что Литве нужен средний класс, а значит, нужно поощрять развитие малого бизнеса. "Страна, в которой благосостоянием наслаждаются 10-15% жителей, это не та страна, которую хотели бы защищать 100% граждан ", — говорил он в недавнем интервью.
Науседа делает упор на то, что сегодняшняя Литва должна черпать свои силы, ориентируясь на наследие многонационального Великого княжества Литовского.
Политик высказал мысль о том, что определение "национальное меньшинство" было бы лучше исключить из обихода, так как оно режет слух. Гораздо правильнее, по его мнению, употреблять понятие — "национальная община".
"Все мы, независимо от того, считаем ли мы себя представителями литовского, польского или других народов, являемся достойными наследниками Великого княжества Литовского, которое когда-то стало единым организмом вместе с Королевством Польским, и у нас есть все основания гордиться этим", — полагает он, упомянув в своей речи имена Адама Мицкевича и Чеслова Милоша, которые, будучи поляками, являются неотъемлемой частью литовской истории и культуры.
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Правоцентристская партия "Союз отечества — Христианские демократы" выдвинула своим кандидатом Ингриду Шимоните. 44-летняя Шимоните в 2009 — 2012 годах была министром финансов, работала в правлении Банка Литвы (Центробанка), сейчас возглавляет парламентский Комитет по аудиту. Во время экономического кризиса 2009–2012 г. Шимоните была в тройке самых популярных лиц, после президента Дали Грибаускайте и кардинала Аудриса-Юозаса Бачкиса.
Несмотря на то, что Шимоните выдвигается от консерваторов, она активно выступает за институт гражданского партнерства. Как она отмечает, он нужен не только гомосексуальным парам. "Только потому, что у меня нет супруга, но есть мама, которой я очень предана, за которой ухаживаю, за которую отдала бы все, что у меня есть, я не считаю, что у меня нет семьи", — считает она.
Ингрида Шимоните заявила, что не делит избирателей по национальному признаку. По ее словам, на выборы она идет с программой, предназначенной для всех жителей Литвы, а не отдельно для поляков, литовцев или русских.
"Литовским полякам я могу предложить ровно то же, что и литовцам и в принципе всем жителям Литвы, потому что все мы являемся создателями общего государства", — сказала Шимоните, отметив, что в стране ощущается нехватка доверия между гражданами из-за тех или иных культурных и национальных различий, а многие конфликты — результат сложившихся стереотипов.
Шимоните подчеркивает, что демократия не должна превращаться в диктатуру большинства и поддерживает предложение узаконить написание польских фамилий в оригинальном варианте.
В то же время Шимоните обещает не следовать примеру президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая недавно побывала с визитом в Москве. По словам Шимоните, у прагматики без идеологии могут быть серьезные политические последствия.
Саулюс Сквернялис — действующий премьер-министр страны и бывший министр внутренних дел. Недавно он неосторожно заявил, что латыши литовцам не братья, а конкуренты. Это вызвало острую критику со стороны других политиков и волну возмущения в интернете.
По образованию Сквернялис инженер и юрист, большую часть жизни проработал в системе МВД. На парламентских выборах в 2016 году возглавил партию Союз крестьян и зеленых Литвы, которая неожиданно для всех выиграла выборы и увеличила присутствие в Сейме с одного депутатского места до 54.
В вопросах отношений с Россией Саулюс Сквернялис придерживается принципа единой европейской линии: диалог Вильнюса с Москвой — лишь часть диалога ЕС с Россией. Визит Керсти Кальюлайд он считает смелым и не осуждает, но следовать ее примеру не хочет.
Что известно о других кандидатах
О своем желании избираться заявил Арвидас Юозайтис, философ, писатель, доктор гуманитарных наук, пловец и бронзовый призер Олимпиады 1976 года. С 2009 по 2012 год он жил в Риге. Юозайтис известен в первую очередь как один из основателей движения Са́юдис, которое в 1988-1990 годах инициировало выход Литвы из СССР.
Основной проблемой Литвы философ считает то, что элита далека от народа и живет своей жизнью. "В Литве созданы два жизненных уровня, два строя и сейчас это уже два враждебных лагеря", — считает он.
Депутат Сейма Литвы Наглис Путейкис известен своей оппозиционной деятельностью. В 2016 году он собирался подать в суд на правительство Литвы из-за повышения цен. Активно выступал против участия Литвы в миссии НАТО в Афганистане — сам он побывал там во время службы в Советской армии и считает, что вмешательство в дела этой страны — большая ошибка. Считает, что Сейм Литвы должен принять поправки, затрудняющие процесс изъятия детей из неблагополучных семей.
Валентинас Мазуронис считает, что главное — это национальная идея. Его лозунг — "Литва. Справедливая. Процветающая". В предвыборной программе он предлагает три шага: укреплять национальное государство, отказаться от избыточных запретов, снизить социальное неравенство. Мазуронис был министром окружающей среды, сейчас является депутатом Европарламента.
Кандидат от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), еврокомиссар Повилас Витянис Андрюкайтис — кардиохирург, бывший министр здравоохранения. Андрюкайтис полагает, что Литву нельзя называть национальным государством и призывает наконец-то подписать и ратифицировать Европейскую хартию региональных языков и меньшинств. "Нам необходимо избежать дискриминации, политического прессинга, национализма и ассимиляции. Это не путь", — констатировал Андрюкайтис, напомнив, что в свое время, будучи ребенком, который родился в семье ссыльных в далеком якутском селе Кюсюр, понимает, что значит ущемление в правах по языковому и национальному признакам.
Миндаугас Пуйдокас — самый молодой кандидат. Родился 19 марта 1979 г. в Каунасе. Журналист, политолог, доктор социальных наук, управления и руководства. 12 лет преподавал на факультете социальных, гуманитарных наук и факультете искусств в Каунасском технологическом университете, в институтах Внешней политики и Европы. Автор учебников по политологии и управлению. С детства любит баскетбол и является профессиональным судьей баскетбольной лиги Литвы и Каунаса.
С 2016 года по сей день — член Сейма Литовской Республики. До 2019 г. был заместителем председателя Комитета Сейма по европейским делам и членом делегации Сейма в Парламентской ассамблее НАТО. В феврале вышел из Союза крестьян и зеленых, упрекнув их в невыполнении предвыборных обещаний. На посту президента обещает бороться с нищетой. Призывает искать компромиссы в отношении с Россией: "Необходимо строить мосты, а не глухие барьеры".
Европарламентарий Вальдемар Томашевский — лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС). Его программа, как заявлял он сам, направлена на "защиту простых людей, внедрение социальной справедливости и направление внутренней и внешней политики на повышение уровня жизни и доходов людей, чтобы было больше справедливости". В рамках прошедшей в апреле дискуссии о национальных меньшинствах обратился к собравшимся не только на литовском и польском, но еще и на русском, белорусском, латышском, татарском и иврите.