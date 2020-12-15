В Литве введен запрет на передвижение и общение между членами разных семей. Будут выставлены блок-посты

15 декабря министр внутренних дел Агне Билотайте объяснила, как будут осуществлять эти ограничения. "Вчера был подготовлен и согласован с разными службами план — "план безопасных праздников", — сказала она. По словам министра, полиция в муниципалитетах организует стационарные посты контроля и будет проверять въезжающие транспортные средства. Такие проверки будут проводить с 13 ч. 18 декабря до 21 ч. 20 декабря и с 13 ч. 23 декабря до 21 ч. 27 декабря. Контроль также будет осуществляться с 13 ч. 31 декабря до 21 ч. 3 января.

"Всего оборудуют 250 контрольных постов. В обычные дни на дорогах будут патрулировать 750 экипажей, в праздники их будет 920. В другие дни будет проводится мобильный контроль, на улицы дополнительно выедут 60 экипажей. Хочу подчеркнуть, мы понимаем, что одной полиции для осуществления всех мер недостаточно, поэтому согласовано максимальное вовлечение всех сотрудников системы МВД", — сказала министр, заметив, что в этой миссии будет участвовать армия и стрелки. "Мы считаем, что наша миссия — оказание помощи жителям, у которых возникают те или иные вопросы. Назначение административных взысканий мы используем лишь в крайних случаях <..> Наша цель — не поймать кого-то. Точно также целью жителей не должна быть попытка обмануть полицию", — сказал генкомиссар Ренатас Пожела. Он обратился к людям, которые хотят куда-то ехать, но не знают, законно ли это. По его словам, можно звонить и консультироваться с полицейскими.

Пожела рекомендовал всем, кто ездит в другой муниципалитет, возить с собой документ, справку, на основании которой можно доказать цель поездки или ее фотографию. Он заметил, что в документе правительства не оговаривается вопрос аренды, поэтому формально даже в таком случае полиция может вернуть человека назад. "Что касается возвращающихся эмигрантов. Если такой человек не декларировал место жительства в Литве и у него здесь нет недвижимости, то все равно будут применять принцип здравого смысла. Если он скажет, что едет навестить родителей, формально мы его пропустим. Но если у него есть имущество в одном муниципалитете, а он едет в другой к родителям, то ему придется вернуться", — объяснил порядок Пожела. "Не будет такого, что с 1 ч. закроют движение и будут проверять все машины. Больше контроля на дорогах будет в праздники и в выходные, в обычные дни, а в основном в выходные, будут использовать другие меры", — сказала 14 декабря премьер-министр Ингрида Шимоните.