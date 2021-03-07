В Литве вступают в силу некоторые послабления: разрешается деятельность на свежем воздухе

С субботы на открытом воздухе может находиться группа людей из 5 человек или члены двух семей, пишет ru.delfi.lt.

Разрешается посещать прогулочные тропы, парки, музеи, галереи и другие места экспозиции, зоопарки и ботанические сады группами не более 5 человек или членов двух семей.

Кроме того, разрешаются спортивные, развлекательные мероприятия на улице, если в них участвуют не больше 5 человек или или члены двух семей.

Также разрешено посещать мероприятия drive-in (например, автокинотеатр), во время которых нельзя выходить из автомобиля. В машине должно быть не более двух человек или же только члены одной семьи.

Карантин в Литве действует до 1 апреля 2021 года.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!