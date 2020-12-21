21.12.2020, 12:20

В Литве в холодильниках похоронного бюро не хватает места, некому хоронить умерших


EST
В Литве в холодильниках похоронного бюро не хватает места, некому хоронить умерших
Фото автора Roger Brown: Pexels

Безжалостная статистика — по заболеваемости коронавирусом Литва уже третья в Европе. В последние недели также были зафиксированы антирекорды по смертности. Все больше молодых людей становятся жертвами коронавируса. Ритуальные компании утверждают, что ситуация крайне тяжелая. Приходится и подождать, пока освободятся залы в похоронных бюро. Иногда некому хоронить умерших, пишет Ru.Delfi.lt.

В мастерской многолетнего ювелира в Паневежисе пусто, на двери висит замок. "В пятницу попрощались, в понедельник его уже не было на работе", — заявил журналистам Lietuvos ryto коллега-ювелир Томас Петраускас. Через неделю стало известно, что от коронавируса умер давний коллега. "Не был болеющим человеком, знаю его 30 лет и не помню, чтобы он болел", — заверил Т. Петраускас.

В стране каждый день только от коронавируса умирают десятки людей. По словам руководителя компании, оказывающей ритуальные услуги в Паневежисе, это самое загруженное время за пару десятилетий. Нагрузка увеличилась на треть.

Читайте также:

"Мы просто физически, можно сказать, не успеваем сделать все, что необходимо. Наверное, все сложилось в одно: люди не посещали врачей, в больницах были какие-то очаги. Мы действительно это очень сильно прочувствовали", — сказала Сильвия Талачкене, управляющая похоронного бюро "Ramybės takas".

Представители похоронных бюро говорят, что иногда родственникам приходится ждать, чтобы попрощаться с умершим. "У нас 3 холодильника, и все они заполнены, иногда даже выстраиваются очереди, вот такая ситуация. Кремируют много людей, в Кедайняй есть только одна линия, которая сломалась, потом мы возили людей в Ригу на кремацию, но и там огромные очереди", — сказал Раймондас Панкявичюс, заместитель директора похоронного бюро Grauduva.

По словам руководителя компании по оказанию ритуальных услуг, бывает, что хоронить покойного некому. В специально оборудованном шкафу хранятся урны с прахом умерших, которые в настоящее время близкие не могут забрать.

"Люди могут быть в отъезде, больны, у нас были такие случаи, что болела вся семья или после карантина", — сказала о тяжелой ситуации С. Талачкене. По данным Департамента статистики Литвы, за последние недели в Литве зарегистрировано рекордное количество смертей.

"Эти последние две недели выделились тем, что за все недели умерло больше людей по сравнению с пятью или даже десятью годами. Всего умерли более 1000 человек. В среднем за неделю в стране умирает около 800 человек", — сказала Вильма Малинаускене, представитель Департамента статистики Литвы.

Согласно статистическим данным, хотя число смертей от коронавируса растет, большая часть людей в Литве умирает от заболеваний системы кровообращения и злокачественных опухолей.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: