В Литве в холодильниках похоронного бюро не хватает места, некому хоронить умерших

В мастерской многолетнего ювелира в Паневежисе пусто, на двери висит замок. "В пятницу попрощались, в понедельник его уже не было на работе", — заявил журналистам Lietuvos ryto коллега-ювелир Томас Петраускас. Через неделю стало известно, что от коронавируса умер давний коллега. "Не был болеющим человеком, знаю его 30 лет и не помню, чтобы он болел", — заверил Т. Петраускас.

В стране каждый день только от коронавируса умирают десятки людей. По словам руководителя компании, оказывающей ритуальные услуги в Паневежисе, это самое загруженное время за пару десятилетий. Нагрузка увеличилась на треть.

"Мы просто физически, можно сказать, не успеваем сделать все, что необходимо. Наверное, все сложилось в одно: люди не посещали врачей, в больницах были какие-то очаги. Мы действительно это очень сильно прочувствовали", — сказала Сильвия Талачкене, управляющая похоронного бюро "Ramybės takas".

Представители похоронных бюро говорят, что иногда родственникам приходится ждать, чтобы попрощаться с умершим. "У нас 3 холодильника, и все они заполнены, иногда даже выстраиваются очереди, вот такая ситуация. Кремируют много людей, в Кедайняй есть только одна линия, которая сломалась, потом мы возили людей в Ригу на кремацию, но и там огромные очереди", — сказал Раймондас Панкявичюс, заместитель директора похоронного бюро Grauduva.

По словам руководителя компании по оказанию ритуальных услуг, бывает, что хоронить покойного некому. В специально оборудованном шкафу хранятся урны с прахом умерших, которые в настоящее время близкие не могут забрать.

"Люди могут быть в отъезде, больны, у нас были такие случаи, что болела вся семья или после карантина", — сказала о тяжелой ситуации С. Талачкене. По данным Департамента статистики Литвы, за последние недели в Литве зарегистрировано рекордное количество смертей.

"Эти последние две недели выделились тем, что за все недели умерло больше людей по сравнению с пятью или даже десятью годами. Всего умерли более 1000 человек. В среднем за неделю в стране умирает около 800 человек", — сказала Вильма Малинаускене, представитель Департамента статистики Литвы.