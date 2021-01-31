В Литве уже зафиксировано 20 штаммов коронавируса — будет ли третья волна?

По словам Эдиты Сужеделене, профессора Вильнюсского университета, наиболее тревожные штаммы коронавируса в мире в настоящее время известны как британский вариант, южноафриканский и южноамериканский или бразильский варианты.

Данных о распространении этих штаммов в Литве нет, но этого нельзя исключать, говорит профессор. "Мы не можем твердо это заявит (что штамм еще не попал в Литву — Delfi), потому что мы не проводим достаточного количества геномных исследований вирусных изолятов", — сказала она в передаче "День на Delfi".

Профессор отмечает, что в некоторых странах, где распространился мутировавший вирус, наблюдается резкий рост случаев заболевания, поскольку они распространяются быстрее на 50-70%.

"Похоже, они связаны с индикаторами так называемой третьей волны", — сказала Сужеделене. Однако она подчеркнула, что пока нет доказательств того, что эти штаммы могут повлиять на эффективность вакцин.

"Если в ближайшее время будет достигнут коллективный иммунитет, беспокойство по поводу распространения должно уменьшиться", — пояснила профессор. Правда, она подчеркнула, что, пока не будет достигнут коллективный иммунитет, за этими штаммами коронавируса следует очень внимательно следить.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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