В Литве установлен суточный рекорд по числу смертей от коронавируса

С начала пандемии в Литве выявлено 116 358 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 60 514 человек, 54 197 человек выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1093 человека, по иным причинам умерло 554 зараженных.

За минувшие сутки было взято 8377 проб на коронавирус, общее количество с начала пандемии в Литве составляет 1,524 млн.

В Латвии за прошедшие сутки выявлено 1004 новых случаев Covid-19, скончались 16 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Один скончавшийся был в возрастной группе от 40 до 45 лет, один в возрасте от 55 до 60 лет, двое в группе 60-70 лет, пятеро были в возрасте от 70 до 80 лет, шестеро — в возрастной группе от 80 до 90 лет, а ещё один умерший был старше 90 лет.

Всего в понедельник были проведены 10 911 анализов, доля положительных результатов составила 9,8%.

В Латвии с начала эпидемии коронавирусом заразились 32 339 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в понедельник были госпитализированы 153 пациента с коронавирусом, в том числе четверо перевезены. Всего в больницах лечатся 998 пациентов Covid-19, из них 50 в тяжелом состоянии. За сутки выписаны 114 пациентов.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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