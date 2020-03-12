В Литве учебные заведения закрываются на карантин, отозваны все мероприятия

Правительство утвердило решение запретить с пятницы и все публичные мероприятия в закрытых помещениях, а в открытом пространстве мероприятия будут разрешены, если число участников не будет превышать 100 человек. Расстояние между людьми на публичных мероприятиях должно быть не менее метра, мероприятия не должны проводиться для людей преклонного возраста. Спортивные мероприятия, согласно решению правительства, можно проводить, но без зрителей.
Также на две недели закрываются все учреждения в сфере культуры, досуга, спорта и развлечений.
Из Литвы будут запрещены поездки в государства, которые из-за угрозы коронавируса объявлены странами риска. Такими сейчас считаются Италия, Франция, Германия, Испания, Китай, Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея и Сингапур.
По предложения министра иностранных дел Линаса Линкявичюса на этой неделе еще не запрещены авиарейсы из Италии в Литву, чтобы граждане Литвы могли вернуться домой.
Лица, которые прибывают из государств риска, должны будут провести в самоизоляции две недели.
Представители правительство подчёркивают, что неисполнение этих распоряжений, а также законных требований должностных лиц может повлечь ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.
По словам главы МВД Р. Тамашунене, со среды усилен контроль на внутренних границах, будут проверяться микроавтобусы с нелитовскими номерами, особое внимание будет уделяться возвращающимся с горнолыжных курортов.
Решением правительства в случае необходимости для контроля над ситуацией в стране может быть привлечена и армия.
Министр финансов Вилюс Шапока заверил, что финансовая система "абсолютно способна выдержать вызовы, связанные с распространением COVID-19".
Органам муниципальной и государственной власти рекомендовано обслуживать население дистанционно.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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