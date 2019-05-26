В Литве состоялись выборы президента: Шимоните поздравила Науседу с победой

"Только что позвонила Ингрида и поздравила с победой. Видно, этим действием признали, что победа на выборах за нами", — сказал вернувшийся в штаб Науседа.

Его возвращение в штаб было встречено аплодисментами. В прямом эфире на LRT Науседа не осмелился признать свою победу, но вскоре ему позвонила Ингрида и поздравила. "Ингриде пришлось звонить мне через окружные каналы", — признал независимый кандидат.

"Я поздравила Гитанаса 10-15 минут назад и пожелала ему успеха в сплочении людей", — сказала в эфире LRT Шимоните. "Я уже позвонила Гитанасу Науседе — нечего ждать, я в цифрах разбираюсь", — сказала Шимоните.

Напомним, что за пост главы страны борются кандидат консерваторов депутат парламента Ингрида Шимоните и независимый кандидат Гитанас Науседа.

Явка во втором туре выборов президента Литвы составила 53,43%, сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК).