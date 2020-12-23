В Литве слишком многие люди не верят ученым, это осложняет борьбу с пандемией COVID-19

Компания по исследованию общественного мнения Spinter tyrimai 18-29 ноября 2020 г. по заказу портала DELFI провела опрос общества. В нем участвовали 1005 жителей Литвы 18-75 лет.

В ходе исследования выяснилось, что 32,2% жителей Литвы считают, что COVID-19 был создан искусственно. С таким предположением чаще согласны женщины, люди старшего возраста, респонденты с небольшими доходами, жители районных центров.

31,7% считает, что маски от вируса не защищают. Чаще с таким утверждением согласны жители 26-55 лет, малообразованные люди, жители с небольшим достатком.

14,% или каждый 7 не верят тому, что о коронавирусе говорят ученые. Исследование показало, что рекомендациям врачей больше верят люди с большим достатком.

Глава компании Spinter tyrimаi, социолог Игнас Зокас сказал, что большая часть жителей Литвы — сознательные и ответственные люди, но есть критическая часть популяции, которая придерживается иного мнения о пандемии. И сейчас эта часть слишком велика, она мешает борьбе с пандемией.

"Больше половины жителей не считают, что вирус был создан искусственно и за этим кроются злые намерения. Однако треть людей принимает теории заговора. Чаще этому верят люди с небольшими доходами, малообразованные люди и жители районных центров", — сказал Зокас.

Он оптимистически относится к тому, что 60% жителей верят в действенность масок.

"Но треть популяции — не верят в их действенность. Это много", — заметил специалист.

"Если две трети ведут себя хорошо, а треть не соблюдает правила, то не надо быть эпидемиологом, чтобы понимать, что действующие меры не имеют должного действия", — подчеркнул собеседник.

Еще 14,1% респондентов не верят ученым.

"Эти 14,1% — радикальные оппозиционеры. Они настроены против и в принципе не верят в пандемию. Думаю, это много. Это каждый 7 человек", — сказал Зокас.

Эта группа может верить в теории заговора о пандемии.

Профессор Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене сказала, что ее удивляет факт, что треть жителей верит в искусственное происхождение вируса.

"Это показывает, что люди верят фейкам. Меня это удивляет. Я думала, около 10% могут этому верить. Но если этому верит треть взрослого населения, значит дезинформация очень действенна", — сказала профессор, напомнив, что теорию искусственного происхождения вируса уже давно развенчали.