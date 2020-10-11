В Литве проходят выборы в Сейм

Избирательные участки на парламентских выборах в Литве открыты с 7 до 20 часов. Из-за эпидемии коронавируса выборы проходят в особенных условиях: избирателей пропускают в масках и со своими письменными принадлежностями. В голосовании имеют право участвовать 2 449 683 совершеннолетних гражданина Литвы.

Второй тур — 25 октября

Отдельный избирательный округ впервые был сформирован для литовцев, проживающих за рубежом, поскольку на прошлых выборах отмечалась высокое число проголосовавших за границей, отмечает издание Delfi.lt. Второй тур выборов по одномандатным округам пройдет 25 октября. По пропорциональной системе в новый состав парламента войдут партии, преодолевшие пятипроцентный барьер.

5-8 октября в Литве проходило досрочное голосование. Помимо обычных избирательных участков, граждане имели возможность отдать голоса на мобильном участке, не выходя из автомобиля. Число дней досрочного голосования было увеличено из-за пандемии.

Сейм избирается сроком на четыре года. Первое собрание нового созыва, по плану, состоится в середине ноября. В нынешнем составе Сейма, избранном в октябре 2016 года, большинством в 50 мандатов обладает Союз крестьян и "зеленых" Литвы (СЗК), на втором месте (33 мандата) — "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ).