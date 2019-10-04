В Литве проходят учения на случай аварии на Белорусской АЭС

По их легенде, литовские ученые замечают повышение уровня радиации в пограничной зоне с Белоруссией. А официальный Минск в это время молчит. По всей Литве звучит сирена, которая предупреждает о радиационной опасности. На мобильные телефоны жителям приходят экстренные сообщения, начинается эвакуация людей.

В литовской деревне Могуны, которая находится недалеко от границы с Белоруссией и АЭС (до Вильнюса от нее 40 км), провели эвакуацию населения. В здании местной администрации собрали местных жителей, которые сообщили свое имя и фамилию, общались с медиками и получали таблетки йода. В деревню был запрещен въезд, ученые в специальных костюмах измеряли радиационный фон, а полиция и военные контролировали посадку людей в автобусы.

Как известно, власти Литвы обеспокоены безопасностью Белорусской АЭС, о чем неоднократно заявляли. Это и стало причиной проведения учений.