В Литве предложили запретить доступ к сайту Sputnik

Депутаты обратились с соответствующим предложением в Службу инспекции этики журналистов, в Службу по надзору за связью и Комиссию по телерадиовещанию.

Парламентарии призвали провести исследование всех сайтов группы Sputnik и принять меры, чтобы заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва на территории республики.

По их мнению, материалы, опубликованные агентством, "искажают реальность" литовской политики, в том числе историю так называемых "литовских партизан".

"Усилия нашего государства по обеспечению информационной безопасности граждан будут бесплодными, если мы продолжим избегать принципиальных действий в сфере СМИ в пространстве интернета", — заявил Ажубалис.

В конце мая в аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Журналиста обыскали и допросили, а затем вручили ему документ, в котором говорилось, что он представляет "угрозу для национальной безопасности". При этом Касему сообщили, что он, будучи гражданином Латвии, внесен в список нежелательных лиц в Литве и ему запрещен въезд в страну на пять лет.

Сам Касем собирается обжаловать запрет на въезд в республику. Он рассказал, что спецслужбы интересовались внутриредакционными вопросами, в частности требовали раскрыть источники контактов.