В Литве правительству предъявлен первый иск за экономические потери из-за карантинных запретов

Обратившаяся в суд клиника Aukstaitijos implantologijos klinika утверждает, что правительство в середине марта превысило свои полномочия, закрывая бизнес. Предприятие просит возместить ущерб на сумму 70 тыс. евро из-за недополученных доходов и понесенных расходов.
"У правительства не было полномочий, а Сейм впоследствии задним числом пытался узаконить действия правительства", - сказал BNS адвокат Нериюс Заляцкас.
Это первая известная жалоба на введенные правительством запреты во время карантина.
Чтобы замедлить распространение коронавируса, правительство с 16 марта ввело в Литве карантин, закрыло границу, ограничило торговлю и предоставление услуг.
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